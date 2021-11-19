В Сумской области из-за первого снега случилось масштабное ДТП (видео)

Водителям следует быть осторожными на дороге

В Сумской области произошла авария. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 19 ноября, в Сумской области из-за непогоды произошло массовое ДТП. В результате столкнулись несколько легковых автомобилей и грузовой.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Детали ДТП

Как сообщают очевидцы, в Сумской области выпал первый снег и уже утром 19 ноября произошла авария. В ролике с места ЧП видно, что столкнулись несколько легковых машин и грузовой.

"Тем временем, в соседней Сумской области подписчики уже познали "прелести" первого снега! Ждем в ближайшее время снег в Харькове. Будьте осторожны", – говорится в источнике.

Погода в Сумской области

О зимней погоде сообщили и жители населенных пунктов Шостка и Конотоп. Температура воздуха сейчас в этих городах — 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине

19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.

Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

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