В Сумской области многодетная семья пожаловалась на проблемы в новом доме

В поселке Сад Сумской области супруги Линник пожаловались на то, что им выделили дом, в котором множество недоделок.

Они воспитывают четверых детей, своих и приемных, и долго мечтали об уютном доме семейного типа. Летом мечта осуществилась, но радость длилась до первых дождей и холодов. А потом начался коммунальный ужас.

Социальное жилье, которое предоставила областная администрация, оказалось, имеет множество проблем.

Семье показали сначала фотографии дома – супругам Линник и их четырем детям они понравились. К тому же по документам это помещение абсолютно подходило для проживания большой семьи. Супруги подписали заявление, что согласны переехать и взять еще троих детей на воспитание.

"По бумагам все идеально – бойлер для подогрева воды, насосная станция, окна металлопластиковые. Это по бумагам. А на самом деле – ни бойлера, ни подогрева воды", – говорит отец-воспитатель дома семейного типа Александр Линник.

В доме – плесень, стены трещат, а канализационные стоки постоянно затапливают подвал. Помещение не утеплено, 420 квадратных метров согреть зимой слишком дорого.

"В холле было 16 градусов, на первом этаже. В комнатах у мальчиков дошла до 19. Это обогрев газом. За сутки мы использовали 70 кубометров. Получили платежку – 17 тысяч гривен. У меня истерика из-за того, что дети ходят одетые, два месяца болеем, не вылезаем", – пожаловалась мать-воспитательница Виктория Линник.

На покупку этого дома потратили почти три миллиона гривен государственных средств. Владельцем является поселковый совет. Семья Линник пользуется зданием как социальным жильем. По договору, если они перестанут быть воспитателями, должны немедленно покинуть дом.

"Первый раз мы категорически отказали – решением сессии сельского совета, потому что дом ни для детского дома семейного типа не подходил, ни для сельского совета. Но были все сделаны выводы, подписаны все документы, где указано, что мы должны были приобрести этот дом", – отметила председатель Садовского сельсовета Надежда Масалитина.

Решение приобрести дом приняла служба по делам детей. Там уверяют: выбирали жилье из того, что было в продаже. А вот в каком оно было состоянии, говорят, должны были выяснить специалисты.

"Нет ни представителей ЖКХ, ни архитекторов, ни тем более – представителей коммунального строительства, которые бы брали все это под контроль, под свою ответственность, и помогали бы службе по делам детей с техническими моментами, которые на нас не положены, мы за это не отвечаем", – объясняет начальник службы по делам детей Сумской ОГА Юрий Калиновский.

Тем временем прокуратура открыла уголовное производство по статье "служебная халатность". Супруги Линник, воспитывающие двух родных детей и пятерых – приемных, стали перед выбором: либо взять на воспитание еще детей, чтобы субсидия покрыла расходы на отопление, либо отказаться от всех приемных и выехать из проблемного дома. Впрочем, тогда дети вынуждены будут вернуться снова в интернат.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как можно избавить детей от болезней и психологических травм – давать им больше добра и положительных эмоций. Этот способ реабилитации ни разу не подводил Ольгу Мильченко из Константиновки. Она воспитывает приемных мальчиков и девочек уже 14 лет.

О том, как подарить им счастливое детство, смотрите в сюжете.

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