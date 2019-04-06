В Сумской области мужчины воровали нефть из трубопровода

Полиция изъяла инструмент для врезки и автомобиль с нефтепродуктами

В Сумской области мужчины воровали нефть из трубопровода 2019-04-06T23:18:00+03:00 Другие регионы Полиция изъяла инструмент для врезки и автомобиль с нефтепродуктами











В Сумской области в районе села Кашпуры Роменского района правоохранители задержали автомобиль "КамАЗ" с похищенной нефтью, а также изъяли инструменты для несанкционированной врезки в нефтепровод. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Сообщается, что сотрудники Роменского отдела полиции получили оперативную информацию о несанкционированной врезке в нефтепровод на территории района.

"В ходе проведения оперативных мероприятий, ночью 6 апреля, полицейские задержали трех человек. Злоумышленники перегоняли нефтепродукты в специально оборудованный для этого автомобиль "КамАЗ", - рассказали правоохранители.

Во время осмотра транспортного средства под тентом полицейские обнаружили емкость объемом 20 кубических метров, которая была на треть заполнена нефтепродуктами. Также к емкости был подсоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода.

В настоящее время правоохранители проводят следственно-оперативные действия и принимают меры для установления причастных к преступлению лиц. По данному факту было открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 ("Законченное покушение на совершение кражи, совершенное по предварительному сговору группой лиц") УК Украины.

Ранее в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила воров, которые осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и перекачивали украденную продукцию в автоцистерны, а позже продавали ее коммерческим структурам.

Также сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения топлива, действовавшую на железной дороге в Днепропетровской области. По информации правоохранителей, для получения легких денег недобросовестные железнодорожники систематически сливали топливо из маневровых тепловозов, которые формируют поезда на станции Ароматная в Павлоградском районе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области мужчины воровали нефть из трубопровода". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.