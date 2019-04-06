В Сумской области мужчины воровали нефть из трубопровода
Полиция изъяла инструмент для врезки и автомобиль с нефтепродуктами
В Сумской области в районе села Кашпуры Роменского района правоохранители задержали автомобиль "КамАЗ" с похищенной нефтью, а также изъяли инструменты для несанкционированной врезки в нефтепровод. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Сообщается, что сотрудники Роменского отдела полиции получили оперативную информацию о несанкционированной врезке в нефтепровод на территории района.
"В ходе проведения оперативных мероприятий, ночью 6 апреля, полицейские задержали трех человек. Злоумышленники перегоняли нефтепродукты в специально оборудованный для этого автомобиль "КамАЗ", - рассказали правоохранители.
Во время осмотра транспортного средства под тентом полицейские обнаружили емкость объемом 20 кубических метров, которая была на треть заполнена нефтепродуктами. Также к емкости был подсоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода.
В настоящее время правоохранители проводят следственно-оперативные действия и принимают меры для установления причастных к преступлению лиц. По данному факту было открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 ("Законченное покушение на совершение кражи, совершенное по предварительному сговору группой лиц") УК Украины.
Ранее в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила воров, которые осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и перекачивали украденную продукцию в автоцистерны, а позже продавали ее коммерческим структурам.
Также сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения топлива, действовавшую на железной дороге в Днепропетровской области. По информации правоохранителей, для получения легких денег недобросовестные железнодорожники систематически сливали топливо из маневровых тепловозов, которые формируют поезда на станции Ароматная в Павлоградском районе.
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