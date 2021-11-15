В Сумской области охота закончилась смертью человека: подробности

На место сразу вызвали скорую помощь, но пострадавшего так и не удалось спасти

Мужчина услышал крик, когда выстрелил в сторону добычи / Коллаж "Сегодня"

В Ахтырском районе Сумской области во время охоты ранили 28-летнего мужчину. Из-за травмы он умер в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Что случилось

Четверо граждан охотились недалеко от села Боромля Ахтырского района. 31-летний мужчина выстрелил в сторону дикой козы, но услышал крик. Позже он нашел раненого товарища.

На место вызвали "скорую", но пострадавшего спасти не удалось. Он скончался в реанимационном отделении больницы.

Что грозит тому, кто стрелял

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности". Мужчине грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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