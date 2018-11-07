В Сумской области полицейские задержали таксиста-наркодилера

В Ахтырке Сумской области полицейские разоблачили и задержали водителя такси, который продавал в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, недавно правоохранители получили информацию об одном из местных жителей, который может сбывать марихуану. В доме подозреваемого 32-летнего местного жителя и в его автомобиле нашли десять свертков с расфасованной марихуаной.

Как рассказал начальник местного отдела полиции Руслан Кладько, задержанный на данный момент отказывается давать какие-либо объяснения, но полицейские собрали достаточно доказательств того, что он сбывал жителям города и района наркотики.

На данный момент все изъятые десять свертков марихуаны направили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса.

Кроме того, ранее в Киевской области задержали вооруженную гранатами организованную преступную группировку наркодилеров.