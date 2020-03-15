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В Сумской области пьяный пенсионер угнал мопед из магазина

15 марта, 03:11

Руслан Ровик

Полицейские задержали пенсионера после погони

В Сумской области 60-летний пенсионер из города Тростянец угнал новый мопед из магазина.

Как сообщили в местном управлении Нацполиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Угон мопеда с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил об этом в полицию.

"После непродолжительного преследования мужчину догнали и остановили. Туда же прибыла и следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и выяснила личность злоумышленника. Это оказался 60-летний житель района, ранее неоднократно судимый за совершение краж", – рассказали в полиции.

Сам пенсионер мотивы своего поступка объяснить не сумел, поскольку был сильно пьян. Мопед изъяли и вернули владельцу.

Действия мужчины квалифицировали по статье о "незаконном завладении транспортным средством", ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе 12-летний подросток угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания иномарки и забыл ее закрыть.

Кроме того, мы писали, как полиция задержала автоугонщиков в Одесской области. Нарушителей отследили по мобильному телефону владелецы, который она оставила в машине.

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Источник: Сегодня

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