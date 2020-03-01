В Сумской области умный пес "учит" пешеходов: видео

В сети появилось видео, как пес правильно переходит дорогу по пешеходному переходу. Ролик опубликовала пресс-служба ГУ НП в Сумской области.

Животное на видео не только соблюдает правила дорожного движения, но и показывает пример другим пешеходам, как нужно делать, отмечают правоохраниетли.

Они также напоминают об основных правилах для пешеходов:

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- переходить дорогу только пешеходным переходом (в частности, подземным и наземным), а в случае его отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;

- необходимо остановиться и убедиться в безопасности, а только потом идти.

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"Оставим это видео здесь, для всех, кто "я всегда здесь ходил", "мне срочно надо", либо "10 метров до пешеходного перехода, то далеко", – подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось ранее, в Украине ежегодно происходят сотни тысяч ДТП, и нередко аварии случаются по вине пешеходов. В Раде решили с этим бороться, в частности — увеличить ответственность для них, и прописать новые суммы штрафов. Сайт "Сегодня" выяснил, правда ли нужно ли увеличение размера штрафов и к чему это приведет.

Всего жев 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека. По сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

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