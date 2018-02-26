В Сумской области устроили ледяной мотодрифт

Развлечения по погоде – в Сумской области лед испытывали колесами. Местные жители устроили соревнования по мотодрифту, а замерзшее озеро стало трассой. Отчаянные парни демонстрировали трюки на скорости, хотя возраст некоторых участников достигал 70 лет. Правда, из-за сильного мороза время на заезды сократили вдвое.

Как сообщалось, 24 февраля спасателям поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области, в акватории Каменского водохранилища, на дрейфующей льдине находятся 50 рыбаков. Расстояние до берега составляло 2 км. Через несколько часов спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

Отметим, что этой зимой уже зафиксированы смертельные случаи на зимней рыбалке. 15 января на озере возле села Осещина Вышгородского района мужчина погиб, провалившись под лед.

А 11 января в Фастовском районе спасатели помогли двум мужчинам, которые также провалились под лед.