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В Умани хасиды устроили "погром" на могиле Раби Нахмана (видео)

10 сентября, 14:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Паломники снесли ограждения

В Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы раввина Раби Нахмана "карантинные" ограждения. Их установили там для соблюдения социальной дистанции между посетителями.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

В фонде Раби Нахмана отреагировали на инцидент и пообещали провести разъяснительную работу с подростками. Там отметили, что брацлавское движение уважает законы Украины.

Кроме того, в Объединенной еврейской общине Украины сообщили, что фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в нашей стране, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

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Напомним, в нынешнем году на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умань приедут около трех тысяч паломников-хасидов. В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все паломники пройдут тест на COVID-19, а подразделения МВД обеспечат правопорядок и безопасность на улицах Умани.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы израильтяне свободно посещали Украину, он осудил любые проявления антисемитизма и пообещал защитить паломников.

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паломники хасиды умань погром Рош ха-Шана
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