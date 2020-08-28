Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видео

В Умани ночью, 28 августа, несколько местных жителей не пропускали в город хасидов, которым не так давно ограничили правила въезда в Украину.

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Видео того, как хасиды пытались пробраться в район паломничества на улице Пушкина, опубликовал депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

На месте работала полиция, которая пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

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Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

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Кроме того, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

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