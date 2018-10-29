В Умани попрощались с украинским пилотом, который погиб в катастрофе Су-27

В Умани Черкасской области похоронили полковника Ивана Петренко, который погиб при падении самолета Су-27 во время учений "Чистое небо".

Об этом в Facebook написал мэр Умани Александр Цебрий.

"Умань в трауре. Жители Умани провели в последний путь своего земляка – Ивана Николаевича Петренко, погибшего при исполнении учебно-боевого полета", – написал мэр.

Напомним, трагедия произошла в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета. Как сообщали в прокуратуре, в результате падения самолета погибли оба пилота: сам Петренко и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. В свою очередь в США подтвердили, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте.

Погибшим украинским пилотом оказался начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко. Как рассказывал его близкий друг, тот был одним из самых опытных летчиков. Сайт "Сегодня" пообщался с летчиком из Харькова Сергеем Филатовым, который рассказал о своем друге.

Также выяснилось, что погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27. Им оказался подполковник Сет Неринг, ему было 44 года.