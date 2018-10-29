В Умани попрощались с украинским пилотом, который погиб в катастрофе Су-27

Сегодня, 20:37

Жители города провели в последний путь своего земляка


facebook.com/Tsebriy.Oleksandr

facebook.com/Tsebriy.Oleksandr

В Умани Черкасской области похоронили полковника Ивана Петренко, который погиб при падении самолета Су-27 во время учений "Чистое небо".

Об этом в Facebook написал мэр Умани Александр Цебрий.

"Умань в трауре. Жители Умани провели в последний путь своего земляка – Ивана Николаевича Петренко, погибшего при исполнении учебно-боевого полета", – написал мэр.

Напомним, трагедия произошла в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета. Как сообщали в прокуратуре, в результате падения самолета погибли оба пилота: сам Петренко и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. В свою очередь в США подтвердили, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте.

Погибшим украинским пилотом оказался начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко. Как рассказывал его близкий друг, тот был одним из самых опытных летчиков. Сайт "Сегодня" пообщался с летчиком из Харькова Сергеем Филатовым, который рассказал о своем друге.

Также выяснилось, что погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27. Им оказался подполковник Сет Неринг, ему было 44 года.
крушение, Винница, самолет, умань, пилот, военнослужащий, су-27

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Су-27 / Фото: spotters.net.ua

Крушение Су-27: прокуратура отрабатывает четыре основные версии

19 Октября, 20:18

В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию

Украина

Пилоты готовятся к последнему вылету в своей жизни. Скриншот

Крушение Су-27: появилось видео последних минут перед взлетом самолета

19 Октября, 11:08

Авиакатастрофа произошла во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области
Загрузка...

Другие регионы

фото: соцсети

Погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27

18 Октября, 22:20

Кроме учений "Чистое небо 2018" в Украине, Неринг не привлекался к любым другим тренировкам или операциям за рубежом

Украина

Погибший в крушении пилот первого класса, полковник Иван Петренко

“Один из самых опытных летчиков”: близкий друг о погибшем в крушении СУ-27 пилоте Иване Петренко

18 Октября, 11:45

Сайт "Сегодня" пообщался с летчиком из Харькова Сергеем Филатовым, для которого Иван Петренко - однокурсник, коллега и близкий друг

Запад

Фото: twitter.com/HansNichols

Названы имена украинского и американского пилотов, погибших во время учений "Чистое небо"

18 Октября, 07:30

Американские медиа также сообщают и то, что в инциденте погиб украинский полковник Иван Петренко

Украина

Су-27 / Фото: spotters.net.ua

Катастрофа истребителя Су-27: какие основные уроки может извлечь Украина

17 Октября, 21:50

Военно-воздушные силы нуждаются в модернизации, считает военный эксперт Жданов
Загрузка...