В Ужгороде тероборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих

Водители в несколько раз подняли стоимость проезда

Таксисты наживаются на людях, которые бегут от войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Ужгороде территориальная оборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих. Водители увеличили стоимость проезда в несколько раз.

Об этом говорится в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского

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Как рассказал местный житель, таксисты начали наживаться на беженцах, избравших для себя Закарпатье, как временное укрытие или пункт для дальнейшего выезда в Европу.

"Непорядочные таксисты подняли цены в несколько раз, но после физического контакта с теробороной цены были снижены к отметке довоенного времени. Осознавшие свою вину перевозчики пообещали больше их не поднимать.", — говорится в сообщении.

В теробороне таксистам пригрозили наказанием.

"В случае от отказа выполнения наших требований, заставим вспомнить детство. Будете привязаны к деревьям и очень долго будет болеть попа", — отметили в теробороне.

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