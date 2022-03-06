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В Ужгороде тероборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 23:32
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Водители в несколько раз подняли стоимость проезда
Таксисты наживаются на людях, которые бегут от войны/Фото: коллаж: "Сегодня"
Таксисты наживаются на людях, которые бегут от войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Ужгороде территориальная оборона провела "воспитательную работу" с таксистами, поднявшими цены для приезжих. Водители увеличили стоимость проезда в несколько раз.

Об этом говорится в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского

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Как рассказал местный житель, таксисты начали наживаться на беженцах, избравших для себя Закарпатье, как временное укрытие или пункт для дальнейшего выезда в Европу.

"Непорядочные таксисты подняли цены в несколько раз, но после физического контакта с теробороной цены были снижены к отметке довоенного времени. Осознавшие свою вину перевозчики пообещали больше их не поднимать.", — говорится в сообщении.

В теробороне таксистам пригрозили наказанием.

"В случае от отказа выполнения наших требований, заставим вспомнить детство. Будете привязаны к деревьям и очень долго будет болеть попа", — отметили в теробороне.

Что происходило в Украине 6 марта

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