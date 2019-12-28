В Виннице чиновник отказался от верхней одежды и зимой ходит в одной футболке

Андрей Козак начал свой эксперимент буквально в прошлом году и уже удивляет результатами

Ему мороз – не мороз. Госслужащий из Винницы на работу ходит не в куртке или дубленке, а в рубашке и футболке. Закалке мужчины удивляются прохожие. А сам он говорит, что проводит эксперимент над собственным телом и хочет доказать, ничего нет невозможного. Надеется, станет примером для других. Что об этом думают врачи, решили узнать новости "Сегодня".

На встречу с корреспондентами новостей "Сегодня" Андрей Козак приходит в черной футболке. Спрашиваем, не холодно ли.

"Нормально. Привычно, скажем так, уже", – отзывается он.

Вместе с Андреем гуляем по центральному парку. Идти зимой рядом с мужчиной в футболке – немного необычно. Сначала прохожие удивляются, но потом предполагают, что человек закаляется. Закаляться холодной водой Андрей Козак начал в прошлом году. С осени на работу ходит без верхней одежды. Хотя теплые свитера и куртки есть, но, говорит, ходить в них уже не удобно:

"Холод воспринимаю, как нормальную среду для себя. Мысль у меня пробегала, мол, а что, если надеть тёплую одежду? Мне будет не комфортно".

Андрей Козак работает в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации. Сначала коллеги удивлялись его отказу от верхней одежды, а теперь восхищаются.

Светлана Василюк, директор департамента коммуникаций с общественностью Винницкой облгосадминистрации:

"Мы его все поддерживаем. Мы его любим. Он очень позитивный человек и он знает, как справиться со своим организмом".

Андрей Козак никого не поощряет наследовать свой образ жизни. Говорит, людям показывает, нет ничего невозможного и к своей цели надо идти уверенно. Психологи мотивацию госслужащего поддерживают.

"Если этому человеку это нравится, он от этого кайфует, он прям вот в драйве, в рок-н-ролле – ради Бога. Главное, чтоб это понимали другие люди. Ты делай то, что нравится тебе, а не следуй просто слепо примеру второго человека", – говорит психолог Татьяна Никифорова.

Врачи говорят, что закаливание положительно влияет на организм, но заболеть в такую погоду – может даже подготовленный человек.

Елена Лендюк, семейная врач Винницкого центра первичной медико-санитарной помощи:

"В футболке, когда на улице плюс пять, идет дождь, человеку, даже если он себя длительно готовил к этому – это может быть опасно для его здоровья. Это может быть бронхит, может быть воспаление легких".

Но Андрей Козак все равно планирует закончить свой эксперимент. Хочет проверить, к какой максимально минусовой температуры подготовлено его тело.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как киевские моржи открыли купальный сезон 2019-2020. Любители зимнего купания делятся историями излечения от астмы, а иммунологи не одобряют.

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