В Виннице для людей с проблемами зрения установили специальные маячки

Сегодня, 16:59

Административные здания оборудовали маячками для незрячих


В административных зданиях Винницы установили специальные звуковые маячки для людей с проблемами зрения, и теперь незрячие смогут ориентироваться самостоятельно.

На подходе к зданию будет срабатывать специальный сигнал на брелоке, который раздадут бесплатно.

Вскоре подобные маячки установят на остановках, в аптеках и магазинах, а пока что система работает в тестовом режиме – брелоки, разработанные винницкими изобретателями, получили полсотни людей. Разработкой уже заинтересовались в Польше и США.

"Представьте себе, я просто прохожу себе, и мне называет – это такой-то магазин, это парикмахерская, это аптека, это офис, и я себе уже слышу, где эти двери, и спокойно захожу, а там уже сориентируюсь", – объяснил Борис Перепеличный, глава Винницкой областной организации Украинского общества слепых.

В свою очередь, разработчик звукового маяка называет его устройством следующего поколения.

"Эта система позволяет поставить тысячи маячков, не мешает окружающим, потому что включается только тогда, когда это необходимо", – заявил Сергей Агеев.

Напомним, ранее мы писали о том , что в центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зренияНезрячим пришлось жить в доме со сквозными трещинами и черным грибком на стенах. Люди долгое время терпели жуткие бытовые условия, но страх остаться без крыши над головой вынудил инвалидов громко заявить о своих проблемах и даже выйти на митинг под стены мэрии.
Винница, изобретение, маяк, слепые, незрячие
Источник:

"Сегодня"

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