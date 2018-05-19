В Виннице грузовик наехал на 78-летнюю женщину

Сегодня, 15:59

Пострадавшая госпитализирована в больницу с открытым переломом ключицы

Фото:pixabay.com
Фото:pixabay.com

В Виннице 51-летний водитель грузовика наехал на 78-летнюю местную жительницу, которая находилась на тротуаре. В результате происшествия получила телесные повреждения в виде открытого перелома ключицы. Винничанка госпитализирована. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По результатам проверки водитель грузовика оказался трезв.

Полиция по факту наезда на женщину открыта уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Виннице на перекрестке улицы Данила Галицкого и Хмельницкого шоссе столкнулись три иномарки. В результате аварии пострадали пять человек.

Также стоит напомнить о серьезном ДТП в Харькове, где столкнулись грузовик и трамвай. Обошлось без пострадавших, водители от оформления аварии отказались, однако на месте столкновения образовалась внушительная пробка.

В апреле в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.
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Источник:

"Сегодня"

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