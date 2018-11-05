В Виннице на детской площадке неизвестные разбросали тысячи игрушек: появились фото и видео

Сегодня, 15:12

Несмотря на то что площадка находится под тремя камерами видеонаблюдения, как игрушки попали на нее, неизвестно


Фото: 33kanal.com

Фото: 33kanal.com

Фото: 33kanal.com

Фото: 33kanal.com

Фото: 33kanal.com

Фото: 33kanal.com

В Виннице, где недавно мужчина устроил невероятное шоу для женынеизвестные ночью разбросали резиновые игрушки на детской площадке на Проспекте Космонавтов. "Затейщики" сделали все аккуратно и "фигурно". Игрушки лежали только в районе игровой площадки на лавочках, дорожках и качелях. Об этом сообщает "33 канал".

Первые снимки такого "перфоманса" появились в соцсети утром. Интересно, что игрушки начали собирать не дети, а бабушки и бездомные. Часть разбросанных игрушек была в упаковках, часть уже использовалась детишками.

Разбросанные на площадке игрушки, как говорят пользователи Facebook, сейчас уже не интересны детям. Они были популярны в начале 2000-х, когда детишек сложно было оторвать от телевизора, а мультфильмы о Скрудже МакДаке считались любимым развлечением.

Есть несколько версий, кто же автор такой затеи. Либо у кого на складе залежался товар из гуманитарной помощи и его решили оставить малышам там, где они играют, либо молодежь организовала некий флешмоб. В Ситуационном центре Муниципальной полиции рассказали, что по техническим причинам в том месте камеры ночью не работали, и факта разбрасывания игрушек они не зафиксировали.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что больше половины игрушек в Украине опасны для детей. Госпотребинспекция проверила сто тысяч игрушек и выяснила, что ситуация в этой сфере – критическая. Также мы писали о том, как выяснить, безопасна ли детская площадка во дворе. 
Винница, игрушки, детская площадка

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