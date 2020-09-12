В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР

В советское время кладбище было уничтожено

В Виннице нашли захоронение воинов армии Украинской народной республики и Украинской Галицкой армии, которое было уничтожено во времена советской власти.

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По оценкам специалистов, обнаружены останки около девяти тысяч солдат, умерших в 1919 году, сообщает Армия Inform.

"За три дня работы наткнулись на десятки захоронений. Это и гробы, в которых, вероятно, хоронили старшин и офицеров, и массовые братские могилы. Предполагаем, что в них похоронены рядовые стрельцы", – заявил директор Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

По его словам, братские могилы могли копать, когда сил, времени и ресурсов уже не хватало, поскольку большинство воинов УГА умерли от эпидемии тифа.

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Специалисты предполагают, что, когда они установят точные границы кладбища, останки бойцов либо эксгумируют, либо создадут мемориальный комплекс.

Раскопки продлятся до конца недели. После документирования и фиксации установленных границ кладбища шурфы закроют землей.

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