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В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР

12 сентября, 01:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

В советское время кладбище было уничтожено

В Виннице нашли захоронение воинов армии Украинской народной республики и Украинской Галицкой армии, которое было уничтожено во времена советской власти.

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По оценкам специалистов, обнаружены останки около девяти тысяч солдат, умерших в 1919 году, сообщает Армия Inform.

"За три дня работы наткнулись на десятки захоронений. Это и гробы, в которых, вероятно, хоронили старшин и офицеров, и массовые братские могилы. Предполагаем, что в них похоронены рядовые стрельцы", – заявил директор Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

По его словам, братские могилы могли копать, когда сил, времени и ресурсов уже не хватало, поскольку большинство воинов УГА умерли от эпидемии тифа.

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Специалисты предполагают, что, когда они установят точные границы кладбища, останки бойцов либо эксгумируют, либо создадут мемориальный комплекс.

Раскопки продлятся до конца недели. После документирования и фиксации установленных границ кладбища шурфы закроют землей.

Ранее новости "Сегодня" писали, что у стен Софии в Киеве археологи нашли сооружение времен Киевской Руси. Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания – это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова.

Также в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.

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Винница кладбище захоронение унр
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