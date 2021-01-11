Українська
$ 28,28
34,91
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Виннице произошел взрыв в детсаду: у трех детей загорелась одежда (фото)

11 января, 14:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Взрывчатка была похожа на мячик

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв неизвестного устройства. В результате пострадали трое детей.

Об этом сообщили в полиции, пишет "Винница.инфо".

Отмечается, что инцидент случился около полудня в винницком детсаду №7. О происшествии рассказала медсестра учреждения. По предварительным данным, самодельный взрывпакет сдетонировал, когда дети гуляли на улице.

От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Детям уже оказали медицинскую помощь.

Воспитательница в детсаду рассказала, что взрывчатка была похожа на обычный небольшой мячик.

"Воспитательница думала, что дети вынули этот мячик среди игрушек. Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Оно или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось", - сказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. Следователи скоро начнут уголовное производство.

Напомним, ранее в Донецкой области в результате взрыва пострадал несовершеннолетний мальчик.

Кроме того, в Полтавской области из-за взрыва девочке оторвало фаланги пальцев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв Винница детсад пострадавшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе
На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводеУкраина
Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)
Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)Другие регионы
"По карапузу каждый год": в Хмельницкой области женщина родила 18-го ребенкаДругие регионы
В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)
В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)Другие регионы
На Полтавщине люди перекрыли трассу Киев – Харьков: требуют снизить цены на газ (фото)
На Полтавщине люди перекрыли трассу Киев – Харьков: требуют снизить цены на газ (фото)Другие регионы
Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун
Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаунУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять