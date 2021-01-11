В Виннице произошел взрыв в детсаду: у трех детей загорелась одежда (фото)

Взрывчатка была похожа на мячик

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв неизвестного устройства. В результате пострадали трое детей.

Об этом сообщили в полиции, пишет "Винница.инфо".

Отмечается, что инцидент случился около полудня в винницком детсаду №7. О происшествии рассказала медсестра учреждения. По предварительным данным, самодельный взрывпакет сдетонировал, когда дети гуляли на улице.

От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Детям уже оказали медицинскую помощь.

Воспитательница в детсаду рассказала, что взрывчатка была похожа на обычный небольшой мячик.

"Воспитательница думала, что дети вынули этот мячик среди игрушек. Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Оно или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось", - сказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. Следователи скоро начнут уголовное производство.

Напомним, ранее в Донецкой области в результате взрыва пострадал несовершеннолетний мальчик.

Кроме того, в Полтавской области из-за взрыва девочке оторвало фаланги пальцев.

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