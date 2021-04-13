В Виннице возле горсовета заметили свинью: животное стало местным любимцем (фото)

В центре Винницы заметили необычное животное, молодой хряк живет рядом и часто гуляет самостоятельно

В Виннице молодая вьетнамская свинка в центре города стала "звездой" соцсетей. Животное не раз самостоятельно гуляло по улице, ему даже дали имя – Юрчик.

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Об этом сообщает "Na Париже".

Отмечается, что свинья "живет" в ресторане, расположенном рядом. Но из-за любознательности часто выходит из помещения.

Теперь свинку постоянно видят на прогулке на улице Оводова вблизи городского совета.

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Не пугает хряка даже движение авто, поэтому часто он бегает по проезжей части.

Напомним, ранее в Полтавской области пьяный мужчина предлагал копам взятку – свинью. Однако в полиции рассказали, что на самом деле у водителя свиньи в багажнике авто не было.

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