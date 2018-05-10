В Винницкой области нашли 1300-летний храм, устроенный монахами в скале

В Винницкой области журналисты "Сегодня" обнаружили уникальный скальный храм, возраст которого оценивается как минимум в 1300 лет. Он был создан монахами, которые возвращались с Афона.

В современном храме, в нескольких километрах от села Гальжбиевка, монах показал старинную икону Святой Троицы, которой более ста лет. Также отшельник добавил, что эта церковь была построена не случайно, поскольку ниже в скалах расположена святыня, построенная монахами, вернувшимися со святой горы Афон.

"Там есть пещерный комплекс, где обнаружили 14 комнат внутри. Рахманские монахи, когда-то их делали, где-то седьмой-восьмой век. В то время было в моде монашество вести именно в уединении в скальных таких породах", – объяснил монах-аскет, иеродиакон Паисий.

По дороге через густой лес и старый деревянный мостик журналисты вышли на поляну, за которой, как им показалось – только пропасть, Днестр и Молдова. А после спуска вниз по узенькой тропинке, где без опытного проводника можно легко заблудиться, над 150-метровой пропастью приходиться прыгать по огромным камням.

Ветра, солнце и дожди разрушили храм, который упал в пропасть. Осталась лишь небольшая комната с иконами, которые сюда принес монах. Но, если присмотреться, на стенах можно увидеть скальные рисунки, сделанные монахами тысячу лет назад. Расшифровать их до сих пор не могут ни ученые, ни исследователи. Есть только предположения.

"Делали какие-то зарубки. Наверное, это было какое-то древнее письмо. Если, допустим, там какой-то всадник, значит, были какие-то набеги. И там есть ромбы, и есть круги, а круг – это символ бесконечности", – объяснила этнограф Галина Собко.

Сколько еще келий было у монахов-аскетов в этих скалах, не знают ни местные жители, ни исследователи. Село вымирает – в нем осталось всего полсотни жителей, а, чтобы его возродить – приглашают туристов. Говорят, что здесь уникальный микроклимат, а Оксановку в шутку называют мини-Карпатами.

Напомним, что в октябре 2017 года в киевском храме Успения Пресвятой Богородицы на Позняках можно было поклониться чудотворной мироточивой иконе Иверской Божьей Матери из Винницкой области.

Также мы писали о том, как в Андреевской церкви "лечат" иконостас. Реставрационные работы в легендарной Андреевской церкви столицы идут полным ходом, их обещают завершить к концу 2019 года.