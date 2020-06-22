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В Винницкой области мужчина избил и изнасиловал шестилетнюю девочку

22 июня, 12:48

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над ребенком поиздевался ее родственник

В Винницкой области мужчина избил и изнасиловал шестилетнюю девочку. Подозреваемый оказался родственником малышки, рассказали в пресс-службе полиции региона.

Жуткий инцидент произошел 20 июня в Ямпольском районе. О случившемся копам рассказала соседка семьи девочки. 28-летнего подозреваемого уже задержали. Как рассказал начальник Ямпольского отдела полиции Ярослав Марченко, мужчина сначала изнасиловал девочку, а потом нанес ей несколько ударов рукой по голове и туловищу. В этот момент он был пьян – в крови мужчины обнаружили 1,7 промилле алкоголя.

Кроме того, известно, что задержанный уже ранее был судим за кражу. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.

Что касается пострадавшей девочки, то ее уже осмотрел врач – он подтвердил факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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