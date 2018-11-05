В Винницкой области мужчина морил голодом мать и не пускал в дом врачей

В поселке Бродецком Винницкой области мужчина едва не довел собственную мать до голодной смерти – 78-летняя женщина весила всего 40 килограммов и была крайне истощена.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщение о плохом отношении сына к больной матери поступило к стражам порядка от сельского головы. Чиновник добился того, чтобы на дом к женщине пришли медики, соседи, а также двое работников Козятинского отдела полиции.

Стоит отметить, что сын хозяйки дома категорически отказался впустить в дом пришедших, и тогда, чтобы спасти жизнь старушки, было принято решение зайти в дом с применением силы.

После того, как представителям власти все же удалось войти в помещение, врачи сразу же оказали первую медицинскую помощь потерпевшей, вызвали "скорую", а также следственно-оперативную группу полиции. Женщина была госпитализирована.

"Медики были шокированы тем, в каком состоянии находилась женщина – она была истощена, немощна, ее вес составлял 40 килограммов", – заявили в прокуратуре.

Во время общения с полицейскими женщина подтвердила ненадлежащее отношение сына к себе: по ее словам, он не обеспечил ее медицинским осмотром и медикаментами, не сообщил медикам о ее состоянии здоровья и держал взаперти. Сейчас пожилая женщина находится в реанимации, и врачи борются за ее жизнь.

Информация об этом происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье "неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии", которая грозит наказанием в виде ареста на срок до шести месяцев

Напомним, что ранее суд отправил под домашний арест депутата, который морил голодом четырехлетнего ребенка. Мальчика пришлось силой забирать службам социальные службы.

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