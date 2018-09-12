Суд отправил под домашний арест депутата, который морил ребенка голодом

Депутату из Кировоградской области Александру Мольченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяце круглосуточного домашнего ареста.

Его подозревают в том, что морил голодом собственного сына. Подозрение объявили и матери ребенка. Месяц назад четырехлетнего Влада из семьи Мольченко забрали силой социальные службы. Мальчик попал в больницу в дистрофичном состоянии. Вместо 16 весил всего 7 килограммов.

Как выяснилось, ребенка просто не кормили. Временно забрали в больницу и трех дочерей Мольченко. А Влад за месяц уже набрал четыре килограмма.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию писали, что в Новоукраинке Кировоградской области родители морили голодом своего четырехлетнего сына. Малыш весил всего 7 килограммов, почти не мог стоять. Первое, что он попросил у врачей, "хлебушка и водички".

По данным СМИ, отцом 4-летнего малыша оказался районный депутат Александр Мольченко. В свои 35 лет официально он работал только несколько месяцев.

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей — 2008, 2012 и 2017 гг. рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков. Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев. По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Также мы писали, что в Харькове родители не кормили и били палкой по голове 5-летнего ребенка. Молодая пара вместо родительских прав может получить тюремный срок.