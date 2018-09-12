Суд отправил под домашний арест депутата, который морил ребенка голодом
Месяц назад четырехлетнего Влада из семьи Мольченко забрали силой социальные службы
Депутату из Кировоградской области Александру Мольченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяце круглосуточного домашнего ареста.
Его подозревают в том, что морил голодом собственного сына. Подозрение объявили и матери ребенка. Месяц назад четырехлетнего Влада из семьи Мольченко забрали силой социальные службы. Мальчик попал в больницу в дистрофичном состоянии. Вместо 16 весил всего 7 килограммов.
Как выяснилось, ребенка просто не кормили. Временно забрали в больницу и трех дочерей Мольченко. А Влад за месяц уже набрал четыре килограмма.
Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию писали, что в Новоукраинке Кировоградской области родители морили голодом своего четырехлетнего сына. Малыш весил всего 7 килограммов, почти не мог стоять. Первое, что он попросил у врачей, "хлебушка и водички".
По данным СМИ, отцом 4-летнего малыша оказался районный депутат Александр Мольченко. В свои 35 лет официально он работал только несколько месяцев.
Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей — 2008, 2012 и 2017 гг. рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, в городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков. Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев. По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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