В Винницкой области мужчина развращал маленькую дочь и продавал порно

Теперь горе-отцу грозит от пяти до десяти лет за решеткой

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который развращал свою 11-летнюю дочь и снимал с ней порно.

Как рассказал начальник ГУНП в регионе Юрий Педос, 39-летний мужчина развращал ребенка в течение 2013-2014 годов и создавал с ней порнографические видео – и фотоматериалы. Снятое он продавал через сайты в интернете. Сейчас девочке 11 лет.

Мужчине уже сообщили о подозрении, решается вопрос о применении меры пресечения. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram