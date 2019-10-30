В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видео

Пациентам не позволяли выходить в туалет и держали голыми на холодном кафеле

Активисты и чиновники устроили проверку психиатрического интерната

В Винницкой области активисты и чиновники устроили проверку Плисковского психоневрологического интерната и обнаружили целый ряд вопиющих нарушений. Так, в одной из комнат учреждения, на холодном кафеле, держали полностью раздетых людей – мужчин, женщин и детей.

По словам активистов, они получили несколько жалоб относительно нечеловеческих условий, в которых удерживают пациентов, и потому было решено проверить психиатрическое учреждение, сообщает Vежа.

"Мы ожидали увидеть закрытые двери, то, что мы подозревали. На самом деле мы увидели намного более ужасную картину. Просто нечеловеческое обхождение с теми клиентами, которые проживают в этом заведении", – рассказала директор Департамента соцполитики Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Также телеканалом UA Винница были показаны кадры, сделанные активистами объединения USER, на которых видно полутемную комнату, где абсолютно голыми содержат группу людей разного пола и возраста.

По словам активистов, этих людей удерживали в этой комнате долгое время, не позволяя выйти даже в туалет, и потому в комнате стоял ужасный смрад испражнений.

"В интернате мониторинговая группа обнаружила подопечных интерната женского пола, раздетых наголо, закрытых под замком в правом и левом крыле коридора, без человека, в полномочия которого входит дежурство и оказание необходимой помощи, в доступе к воде и оказанию немедленной первой домедицинской помощи", – говорится в отчете общественной организации USER.

При этом подопечные учреждения не лишены и не ограничены в дееспособности, их состояние здоровья не требует изоляции в ограниченном помещении. Подопечные на протяжении ночи не имели возможности выйти в туалет и были вынуждены справлять человеческие нужды в комнате проживания – на пол, постель.

"Такое обхождение, стойкий смрад фекалий унижают человеческое достоинство", – подчеркнули активисты.

Кроме того, в ходе мониторинга участники обратили внимание на возможные финансовые махинации со сберегательными книжками клиентов психоневрологического интерната.

Так, по данным офиса Уполномоченного по правам человека отметили, что в декабре 2018 года за один день 22 подопечных сняли со своих книжек по пять тысяч гривен.

Директор учреждения вначале объяснял эти расходы проведением Дня именинника, а потом – необходимостью купить подопечным интерната одежду. При этом он не смог продемонстрировать никаких подтверждающих документов.

Активисты обратились в полицию, и, по словам начальника Погребищенской полиции Владимира Гавриша, сейчас "проводится следственная проверка по статье "незаконное лишение свободы".

Сейчас исполнять обязанности директора интерната будет новоназначенный Максим Гвоздинский, который, по его словам, намерен в первую очередь наладить работу кухни и медперсонала.

Тем временем, пока в интернате идут проверки, на круглосуточном содержании в учреждении остаются 94 воспитанника.

Ранее мы сообщали о том, как полицейские задержали в Мелитополе директора интерната, который сдавал своих воспитанников в трудовое рабство.

Напомним, не так давно столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек.

Кроме того, ранее польские и украинские правоохранительные службы обнаружили в Великопольском воеводстве Польши подпольную, на которой принуждали нелегально работать украинцев.

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