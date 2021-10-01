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В Винницкой области пенсионер развращал мальчиков

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 октября, 14:03
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Мужчина может лишиться свободы на 8 лет
Мужчину сразу задержали / Коллаж "Сегодня"
Мужчину сразу задержали / Коллаж "Сегодня"

59-летний житель Винницкой области развращал мальчиков 11 и 13 лет. В полицию обратились родители детей. Мужчину задержали.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Пригласил домой

Мужчина пригласил домой двох мальчиков. Пользуясь тем, что дети не понимали сексуальный характер действий, пенсионер развратил их.

После этого родители мальчиков обратились в полицию. Мужчину сразу задержали. Сейчас он находится под стражей. Обвиняемому грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близки к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

  • страх или стыд;
  • недоверие родителей к словам ребенка;
  • страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто подарки;
  • зависимость семьи от педофила.

Ранее мы писали:

  • Мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю соседку. Он предложил помочь обработать рану на ее колене. Войдя в доверие, человек сказал ей сесть ему на колени, после чего начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

  • У Рівному молодий чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Зловмисник заявив, що не зрозумів, скільки років було постраждалій.

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