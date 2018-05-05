В Винницкой области попрощались с 19-летним бойцом АТО

У погибшего остались родители и сестра

Сегодня, 5 мая, в селе Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области провели в последний путь Александра Микитенко, 19-ти летнего бойца 95-й аэромобильной бригады. Он погиб 30 апреля под Авдеевкою на востоке Украины, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ. У погибшего остались родители и сестра.

Священники Украинской Православной Церкви во главе с благочинным протоиереем Михаилом Шикируном в храме преподобного Онуфрия Великого совершили отпевание новопреставленного Александра. После отпевания бойца отец Михаил выразил соболезнования родным и близким покойного.

Накануне сообщалось, что на Донбассе погиб 19-летний украинский десантник.

Напомним, в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

Ранее в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы.