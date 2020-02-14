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В Винницкой области пропала 13-летняя девочка: фото и приметы

14 февраля, 12:16

Ангелина ушла из дома и до сих пор не вернулась

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области полицейские разыскивают пропавшую школьницу – 13-летнюю Ангелину Милищук.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что последний раз девочку видели вечером 13 февраля, когда она уходила из дома в Ладыжине. До сих пор она домой не вернулась. Копы опубликовали фото и приметы пропавшей.

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Приметы Ангелины: рост девочки 160 см, она среднего телосложения. Волосы у пропавшей прямые.

Была одета: на Ангелине была светло-розовая куртка, темно-синий шарф, черные брюки. Обута школьница была в черные ботинки.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

В полиции просят всех, кому известно местонахождение ребенка, сообщить им.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

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