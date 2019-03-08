В Винницкой области у 80-летней женщины обнаружили более тонны незаконного алкоголя

В доме пенсионерки нашли крупный склад фальсифицированного алкоголя

В Винницкой области у 80-летней женщины нашли более тонны незаконного алкоголя. Фото: Нацполиция

В Винницкой области у 80-летней женщины обнаружили более тонны незаконного алкоголя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2a9/e0c/5c82a9e0c4260.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2a9/e0c/5c82a9e0c4260.jpg 2019-03-08T19:45:38+02:00 Другие регионы В доме пенсионерки нашли крупный склад фальсифицированного алкоголя

В Винницкой области в помещении, которое сдавала 80-летняя жительница села Кременное, полицейские обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В Винницкой области на территории домовладения 80-летней жительницы села Кременное обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - говорится в сообщении.

По словам самой хозяйки дома, помещение, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.

На месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.

"За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления", - заверили копы.

Напомним, недавно в Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили работу масштабного производства и сбыт поддельного алкоголя.

А в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз на территорию Украины контрабандных подакцизных товаров.

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