В Винницкой области у 80-летней женщины обнаружили более тонны незаконного алкоголя
В доме пенсионерки нашли крупный склад фальсифицированного алкоголя
В Винницкой области в помещении, которое сдавала 80-летняя жительница села Кременное, полицейские обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"В Винницкой области на территории домовладения 80-летней жительницы села Кременное обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - говорится в сообщении.
По словам самой хозяйки дома, помещение, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.
На месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.
"За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления", - заверили копы.
Напомним, недавно в Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили работу масштабного производства и сбыт поддельного алкоголя.
А в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз на территорию Украины контрабандных подакцизных товаров.
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