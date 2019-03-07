Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно

Сегодня, 14:22

В крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя

Фото: Pixabay
Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg Запад В крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя

В Ровно правоохранители задержали водителя, который установил алкогольный рекорд. В крови мужчины нашли 5 промилле алкоголя. Почему в таком состоянии он решил сесть за руль – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, мужчина пытался сесть в машину, когда едва держался на ногах. Не дали ему это сделать прохожие, которые сразу вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, сделали тест на содержание алкоголя и обнаружили в крови мужчины 5 промилле алкоголя. В таком состоянии 34-летний местный житель хотел ехать к матери в соседнее село. Сам мужчина объяснил, что он должен был срочно отвезти ей лекарства.

По словам наркологов, 5 промилле – это смертельная доза для обычного человека, ведь ориентировочно в крови мужчины был литр спиртного. Для тех, кто злоупотребляет алкоголем, эта доза граничит с тяжелым опьянением.

Теперь алкогольному рекордсмену грозит максимальный штраф – 10200 гривен.

Напомним, в поселке Камышеваха под Запорожьем полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле.

Кроме того, ранее  Киеве на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и легковушка влетела в подземный пешеходный переход.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег задержание, алкоголь, ровно, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость " Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье пьяный водитель пытался сбежать от патрульных и попал в ДТП

28 февраля, 04:26

Пьяный водитель не смог сбежать от копов, врезавшись в забор

В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП

21 февраля, 20:23

Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением

Пьяный водитель, устроивший ДТП в Одессе, пытался подкупить полицейских

20 февраля, 21:28

Мужчина положил 10 000 грн на полку подлокотника

В Днепре пьяный водитель легковушки ездил по городу с детьми в салоне 

20 февраля, 05:39

Мужчину остановили правоохранители, в его крови обнаружили 2,05 промилле алкоголя

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алина Гросу беременна первенцем?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Идеальный вес женщины (таблица)

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью