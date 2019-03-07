Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно

В крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя

Фото: Pixabay

Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/10d/8aa/5c810d8aabd99.jpg 2019-03-07T14:22:00+02:00 Запад В крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя

Как выяснилось, мужчина пытался сесть в машину, когда едва держался на ногах. Не дали ему это сделать прохожие, которые сразу вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, сделали тест на содержание алкоголя и обнаружили в крови мужчины 5 промилле алкоголя. В таком состоянии 34-летний местный житель хотел ехать к матери в соседнее село. Сам мужчина объяснил, что он должен был срочно отвезти ей лекарства.

По словам наркологов, 5 промилле – это смертельная доза для обычного человека, ведь ориентировочно в крови мужчины был литр спиртного. Для тех, кто злоупотребляет алкоголем, эта доза граничит с тяжелым опьянением.

Теперь алкогольному рекордсмену грозит максимальный штраф – 10200 гривен.

Напомним, в поселке Камышеваха под Запорожьем полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле.

Кроме того, ранее Киеве на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и легковушка влетела в подземный пешеходный переход.

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