Установил алкогольный рекорд: пьяного водителя задержали в Ровно
В крови мужчины обнаружили 5 промилле алкоголя
Как выяснилось, мужчина пытался сесть в машину, когда едва держался на ногах. Не дали ему это сделать прохожие, которые сразу вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, сделали тест на содержание алкоголя и обнаружили в крови мужчины 5 промилле алкоголя. В таком состоянии 34-летний местный житель хотел ехать к матери в соседнее село. Сам мужчина объяснил, что он должен был срочно отвезти ей лекарства.
По словам наркологов, 5 промилле – это смертельная доза для обычного человека, ведь ориентировочно в крови мужчины был литр спиртного. Для тех, кто злоупотребляет алкоголем, эта доза граничит с тяжелым опьянением.
Теперь алкогольному рекордсмену грозит максимальный штраф – 10200 гривен.
Напомним, в поселке Камышеваха под Запорожьем полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле.
Кроме того, ранее Киеве на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и легковушка влетела в подземный пешеходный переход.
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