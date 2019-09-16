В Винницкой области в жутком ДТП погибли три человека

В Тульчинском районе Винницкой области столкнулись легковушка и автомобиль такси. В ДТП погибли три человека, двое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла около 16:15 в селе Мазуровка, на улице Кучерявого. Как выяснилось, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063, житель села Журавлевка, не справился с управлением. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с такси Daewoo Gentra.

В результате ДТП погибли три человека: 59-летний водитель такси и пассажиры ВАЗа – 33-летняя женщина и ее 14-летний сын. Кроме того, травмы получили водитель ВАЗа и пассажирка такси. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

"Полицией начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)", - рассказали в полиции.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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