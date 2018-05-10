В Волынской области пьяный отец похитил своего ребенка из больницы
Пьяный отец ворвался в больницу и отобрал больного ребенка у матери
В Волынской области пьяный мужчина похитил у женщины своего ребенка из больницы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.
"Неизвестный человек ворвался в инфекционную больницу и отобрал больного ребенка у матери", – такое сообщение поступило патрульным вчера вечером.
Отмечается, что перед тем как похитить ребенка, мужчина ломался в дверь, бросал камни в окно и вел себя агрессивно. Медики предоставили ориентир автомобиля, на котором уехал похититель. Сообщалось, что при мужчине может быть оружие.
Инспекторы выяснили, что это отец ребенка, который находился в состоянии опьянения и поехал вместе со своим знакомым.
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Через некоторое время на улице Ровенской патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, внутри которого были двое мужчин и ребенок примерно 3 лет с катетером на руке.
На место происшествия прибыла мать, которой патрульные полицейские передали ребенка, несмотря на сопротивление отца. Мужчина же пытался сопротивляться и употреблял нецензурные выражения.
Его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. На 46-летнего нарушителя оформили материалы за мелкое хулиганство и пьяный вид.
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