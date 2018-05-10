В Волынской области пьяный отец похитил своего ребенка из больницы

Сегодня, 00:29

Пьяный отец ворвался в больницу и отобрал больного ребенка у матери

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В Волынской области пьяный мужчина похитил у женщины своего ребенка из больницы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

"Неизвестный человек ворвался в инфекционную больницу и отобрал больного ребенка у матери", –  такое сообщение поступило патрульным вчера вечером.

Отмечается, что перед тем как похитить ребенка, мужчина ломался в дверь, бросал камни в окно и вел себя агрессивно. Медики предоставили ориентир автомобиля, на котором уехал похититель. Сообщалось, что при мужчине может быть оружие.

Инспекторы выяснили, что это отец ребенка, который находился в состоянии опьянения и поехал вместе со своим знакомым.

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Через некоторое время на улице Ровенской патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, внутри которого были двое мужчин и ребенок примерно 3 лет с катетером на руке.

На место происшествия прибыла мать, которой патрульные полицейские передали ребенка, несмотря на сопротивление отца. Мужчина же пытался сопротивляться и употреблял нецензурные выражения.

Его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. На 46-летнего нарушителя оформили материалы за мелкое хулиганство и пьяный вид.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области двое парней инсценировали нападение и похищение именинника. Такая "шутка" едва не обернулись для молодых шутников уголовной ответственностью.

Также мы писали, что в городе Лозовая Харьковской области 17-летняя девушка организовала собственное похищение. Несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку, не сказав ничего матери. На следующее утро на телефон 37-летней женщины пришло сообщение, в котором похитители потребовали выкуп за дочь в размере 100 000 гривен.

Напомним, в Киевской области будут судить троих человек, которые похитили мужчину, а затем требовали от его родителей заплатить им 10 тыс. долларов США.
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Источник:

"Сегодня"

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