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В Житомире девочки жестоко избили сверстницу

Сегодня, 14:48

14-летняя девочка была жестоко избита тремя сверстницами

В Житомире девочки жестоко избили сверстницу Другие регионы 14-летняя девочка была жестоко избита тремя сверстницами

В Житомире девочки жестоко избили свою сверстницу – видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети.

Пострадавшую били руками и ногами по голове и в живот, причем особенно "усердствовала" одна из участниц инцидента, в которой полицейские опознали свою 14-летнюю подопечную.

Девочка живет с бабушкой, а в прошлом году трижды убегала из дому. Почему устроила расправу над сверстницей – неизвестно.

Личности остальных участниц нападения выясняются. Также нет информации и о потерпевшей – ни она, ни ее родители в полицию не обращались.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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Тег Житомир, избиение, буллинг

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