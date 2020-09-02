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В Житомире погиб курсант военного института: что известно

2 сентября, 10:44

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Юноша неосторожно обращался с оружием

В Житомирском военном институте имени Сергея Королева в первый день учебы произошла трагедия – погиб молодой курсант. О смерти парня сообщили на сайте учебного заведения.

Выяснилось, что Хоровский Максим Андреевич поступил в институт в этом году и погиб 1 сентября. Причиной смерти парня назвали неосторожное обращения с оружием.

"Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", – добавили в институте.

Напомним, не так давно на полигоне Военной академии Одессы трое курсантов получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра в поселке Черноморское. Как рассказал начальник академии, генерал-майор Олег Гуляк, инцидент произошел во время полевого выхода.

Кроме того, ранее в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант. Правоохранители рассматривали версию самоубийства военнослужащего.

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смерть Житомир военные курсанты институт
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