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В Житомире пьяный мужчина избил кондуктора троллейбуса

Сегодня, 12:01

Дебоширу грозит наказание в виде штрафа или до пяти лет ограничения свободы

Фото: Pixabay
В Житомире пьяный мужчина избил кондуктора троллейбуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Другие регионы Дебоширу грозит наказание в виде штрафа или до пяти лет ограничения свободы

В Житомире нетрезвый пассажир троллейбуса набросился на кондуктора и избил его. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вечером 19 февраля в троллейбусе 3-го маршрута на перекрестке улиц Гоголевской и Вокзальной. Причиной конфликта стало недоразумение из-за оплаты проезда. Как выяснилось, пассажир потребовал от кондуктора сдачу с суммы, которую на самом деле ему не давал. Получив отказ, агрессивный мужчина ударил кондуктора.

На данный момент по данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Кроме того, выяснилось, что 21-летний молодой человек уже является обвиняемым и в другом производстве по факту хулиганства. Юноше грозит наказание в виде штрафа или до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, не так давно в Житомире 18-летние хулиганы напали на водителя троллейбуса и жестоко избили. Причиной конфликта стало замечание мужчины в сторону молодых пешеходов.

Кроме того, ранее в Мариуполе Донецкой области, чтобы не платить за проезд, подростки избили женщину-кондуктора. 

 

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Тег Житомир, пьяный, избиение, кондуктор

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