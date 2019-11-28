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В Житомире школьник распылил газ на перемене: 13 учеников доставили в больницу

28 ноября, 15:45

Происшествие случилось в раздевалке школьного спортзала

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Житомире ученик одной из школ распылил на перемене газ из баллончика. В результате инцидента в больницы были доставлены 13 учеников.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 11 часов директор одной из школ сообщил копам, что в раздевалке спортзала один из учащихся , "случайно распылил, предположительно, слезоточивый газ".

После инцидента в учебное заведение вызвали "скорую", и медики осмотрели детей, находившихся в помещении.

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В полиции отметили, что 12 детей увезли на обследование в городскую больницу, а одного ученика – в областную детскую больницу.

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Напомним, что похожий инцидент раньше произошел и в Харькове, где ученик 11 класса распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, в начале пятого урока парень брызнул газом в лицо восьмикласснику, который заступился за девочку из 2-го класса, а после этого старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по первому этажу.

А перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ, тогда были эвакуированы более 500 учеников.

Также сообщалось, что в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

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Житомир школьник слезоточивый газ газовый баллончик распылили

Источник: Укринформ

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