В Житомире снаряд попал в роддом – фото, видео

На опубликованных снимках хорошо видны разрушения после бомбежки

Перинатальный центр пострадал от ракетного удара / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире после авиаудара военными РФ сильно пострадала инфраструктура города. Снаряд попал даже в перинатальный центр.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Пострадал роддом на ул. Коновальца. Россияне убивают украинцев авиацией и ракетами. Нужно требовать от партнеров установки "no-fly zone" над Украиной", – написал он.

Ситуация в Житомире

Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

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Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, позволяющем наказывать грабителей на месте преступления – по мародерам можно открывать огонь.

Российские оккупанты обстреляли вчера частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.