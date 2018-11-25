В Житомире транспортный коллапс из-за гололеда: фото
Почти весь пригородный транспорт не вышел на маршруты
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
В Житомире гололед полностью покрыл дороги, в результате чего на маршруты не вышли коммунальные автобусы. Почти все пригородные маршруты отменили, сообщает Житомир.info.
По словам диспетчеров житомирского автовокзала, с 4 утра до 10:00 почти все рейсы были отменены из-за гололеда. Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков вернется к работе завтра.
В связи со сложными погодными условиями и гололедом на дороге патрульная полиция Житомирской области просит водителей быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок.
Напомним, что по прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья, 25 ноября, в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.
Как сообщалось, в ближайшее время страну накроет мощный снежный циклон.
Напомним, зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.