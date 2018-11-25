В Житомире транспортный коллапс из-за гололеда: фото

Сегодня, 12:24

Почти весь пригородный транспорт не вышел на маршруты


Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

Фото: Житомир.info

В Житомире гололед полностью покрыл дороги, в результате чего на маршруты не вышли коммунальные автобусы. Почти все пригородные маршруты отменили, сообщает Житомир.info.

По словам диспетчеров житомирского автовокзала, с 4 утра до 10:00 почти все рейсы были отменены из-за гололеда. Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков вернется к работе завтра.

В связи со сложными погодными условиями и гололедом на дороге патрульная полиция Житомирской области просит водителей быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок.

Напомним, что по прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья, 25 ноября, в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.

Как сообщалось, в ближайшее время страну накроет мощный снежный циклон. 

Напомним, зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.
Житомир, гололед, непогода, общественный транспорт

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