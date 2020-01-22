Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

В Житомире в мусорных баках нашли гранатометы

22 января, 03:02

О своей находке бездомный сообщил полицейским

/ Фото: Нацполиция

В Житомире сотрудники полиции получили информацию об опасной находке – бездомный, копаясь в мусорных баках, обнаружил два гранатомета.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, заявление о происшествии поступило около 15 часов. Бездомный рассказал, что заметил нестандартную упаковку, а когда ее развернул, там оказалось оружие.

Проверять информацию на улицу Фруктовую отправились патрульные, а потом и специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. После осмотра находок выяснилось, что в контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

Боеприпасы были направлены на экспертное исследование, открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой".

Напомним, ранее в Харькове сотрудники патрульной полиции задержали прохожего с гранатометом на плече. Вооруженный мужчина как раз предлагал подтолкнуть автобус, который заглох на дороге. Во время обыска у подозрительного человека обнаружили еще и пистолет. К тому же вооруженный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также сообщалось, что в Киеве расстреляли из гранатомета здание мостостроительной компании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Житомир мусор бездомный мусорник гранатометы

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридором
В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридоромДругие регионы
Групповое убийство в Николаеве: 20-летняя подозреваемая просила отпустить ее выйти замуж
Групповое убийство в Николаеве: 20-летняя подозреваемая просила отпустить ее выйти замужДругие регионы
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветерУкраина
В Черкассах в ДТП погиб директор школы: появились подробности и фото
В Черкассах в ДТП погиб директор школы: появились подробности и фотоДругие регионы
На улицы Херсона выехали военные на БТРах: что произошло
На улицы Херсона выехали военные на БТРах: что произошлоДругие регионы
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнение
Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...