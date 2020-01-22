В Житомире в мусорных баках нашли гранатометы

О своей находке бездомный сообщил полицейским

/ Фото: Нацполиция

В Житомире сотрудники полиции получили информацию об опасной находке – бездомный, копаясь в мусорных баках, обнаружил два гранатомета.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, заявление о происшествии поступило около 15 часов. Бездомный рассказал, что заметил нестандартную упаковку, а когда ее развернул, там оказалось оружие.

Проверять информацию на улицу Фруктовую отправились патрульные, а потом и специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. После осмотра находок выяснилось, что в контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

Боеприпасы были направлены на экспертное исследование, открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой".

Напомним, ранее в Харькове сотрудники патрульной полиции задержали прохожего с гранатометом на плече. Вооруженный мужчина как раз предлагал подтолкнуть автобус, который заглох на дороге. Во время обыска у подозрительного человека обнаружили еще и пистолет. К тому же вооруженный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также сообщалось, что в Киеве расстреляли из гранатомета здание мостостроительной компании.

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