Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

В Житомире женщина устроила в своей квартире бордель

5 ноября, 14:46

Клиентов женщина подыскивала на интернет-сайтах

В Житомире женщина превратила свою квартиру в бордель. Незаконный бизнес "накрыли" копы, рассказали в пресс-службе местной полиции.

"Было установлено, что 46-летняя жительница Житомира в своей частной квартире занималась предоставлением сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Клиентов подыскивала, размещая объявления на интернет-сайтах. Все детали, вид услуги и ее стоимость (от 300 до 1000 гривен) обсуждались с потенциальным клиентом во время дальнейшего телефонного контакта, - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Житомирской области Алексей Рубан.

Женщину уже задержали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерш, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Житомир женщина задержание полиция бордель разоблачение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнований
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнованийДругие регионы
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнатуДругие регионы
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видео
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видеоДругие регионы
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видеоДругие регионы
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночникДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...