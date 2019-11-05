В Житомире женщина устроила в своей квартире бордель

В Житомире женщина превратила свою квартиру в бордель. Незаконный бизнес "накрыли" копы, рассказали в пресс-службе местной полиции.

"Было установлено, что 46-летняя жительница Житомира в своей частной квартире занималась предоставлением сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Клиентов подыскивала, размещая объявления на интернет-сайтах. Все детали, вид услуги и ее стоимость (от 300 до 1000 гривен) обсуждались с потенциальным клиентом во время дальнейшего телефонного контакта, - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Житомирской области Алексей Рубан.

Женщину уже задержали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерш, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

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