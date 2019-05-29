Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации

29 мая, 16:21

Змея ужалила ребенка в поле

Фото: Pixabay

В Житомирской области 9-летнего мальчика в поле укусила гадюка. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, этот случай произошел вчера в Овручском районе. Змея напала на ребенка в поле, ужалив в ногу.

С сильной болью мальчика оперативно госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении Овруцкой районной больницы, состояние здоровья – удовлетворительное. Медики говорят, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

В управлении также напомнили, что с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались. Встретить них можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.

Также мы сообщали, что в Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи. 

Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение. 


Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона. 

Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, укус, змеи, гадюка, змея

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анаконда принесла потомство без самца: фото

Вчера, 10:18

Змея жила в серпентарии без самцов, а размножение произошло благодаря партеногенезу, говорят ученые

В Харьковской области после укуса змеи женщину самолетом доставили в больницу

15 мая, 12:13

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной больницы

Женщину в стиральной машине ждал невероятный "сюрприз": фото

11 мая, 13:11

Американка Санела Каменчич рассказывает, что у нее чуть не остановилось сердце

В Индии мужчина укусил змею и умер

8 мая, 19:23

В приступе ярости мужчина схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

София Ротару выставила интересный снимок в социальной сети

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Злокачественные опухоли кожи. Что должно насторожить человека?

Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?

Как отрываются спортсменки в отпуске

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил

Леонова о Туктамышевой: Я бы не вышла на лед в таком наряде

Жена полузащитника Барселоны 30 раз отказывала игроку в свидании

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь