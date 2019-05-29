В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации

Змея ужалила ребенка в поле

Фото: Pixabay

В Житомирской области 9-летнего мальчика в поле укусила гадюка. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, этот случай произошел вчера в Овручском районе. Змея напала на ребенка в поле, ужалив в ногу.

С сильной болью мальчика оперативно госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении Овруцкой районной больницы, состояние здоровья – удовлетворительное. Медики говорят, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

В управлении также напомнили, что с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались. Встретить них можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.

Также мы сообщали, что в Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи.

Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона.

Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона.

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"