В Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации
Змея ужалила ребенка в поле
В Житомирской области 9-летнего мальчика в поле укусила гадюка. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, этот случай произошел вчера в Овручском районе. Змея напала на ребенка в поле, ужалив в ногу.
С сильной болью мальчика оперативно госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении Овруцкой районной больницы, состояние здоровья – удовлетворительное. Медики говорят, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.
В управлении также напомнили, что с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались. Встретить них можно в лесу, в поле, и даже в собственном дворе. Гадюки первыми на человека не нападают. Они жалят, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой или преследуют.
Также мы сообщали, что в Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи.
Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.
Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона.
Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона.
А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля.
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