В Житомирской области Mercedes насмерть сбил женщину на "зебре"

ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". Женщина от полученных травм погибла на месте

В Житомирской области микроавтобус Mercedes Vito насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 11 ноября на 90 километре автодороги "Киев-Чоп" неподалеку села Царевка в Коростышевском районе. За рулем автомобиля Mercedes Vito находился 39-летний мужчина, житель Пулинского района.

В результате аварии пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте. Женщине на вид было 40 лет, ее личность на данный момент устанавливают полицейские.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.