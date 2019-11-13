В Житомирской области мужчина жестоко избил старушку ради 100 гривен

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Коростене Житомирской области произошел вопиющий случай – мужчина ради 100 гривен избил пожилую пенсионерку.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, женщина попала в больницу 11 ноября. По словам бабушки, мужчина ворвался в ее дом и начал требовать денег. Женщина ответила, что у нее их нет. В ответ преступник набросился на старушку с кулаками.

"Руками, ногами и даже навесным замком. Бил, сколько сил у него было, а потом забрал все продукты, которые были в доме, и из кошелька – 100 гривен, больше там не было. И сказал никому не говорить о нем, а то убьет", – вспоминает женщина.

Фото: ГУНП в Житомирской области

Пострадавшую сразу госпитализировали в хирургическое отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами и ссадинами головы, шеи, лица и рук.

"Сообщение к нам поступило от врачей в понедельник, а нападение, как мы уже выяснили, было еще в пятницу вечером. Разбойник проник, разбив стекло на веранде и открыв изнутри засов на входной двери. Потом он еще дважды возвращался в дом женщины, требуя денег и каждый раз избивая ее", – рассказал начальник Коростенского отдела полиции Михаил Старовойт.

Преступником оказался ее односельчанин – он живет в нескольких сотнях метров от дома потерпевшей. 53-летний мужчина был пьян. Часть отобранных у бабушки продуктов нашли у него дома. Мужчине уже объявили о подозрении, теперь ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

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