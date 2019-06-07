В Житомирской области патрульные остановили Renault с украденным банкоматом

Объяснить происхождение банкомата водитель не смог

Фото: полиция.

В Житомирской области патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД и обнаружили в нем банкомат. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"7 июня во время патрулирования на автодороге Житомир – Могилев-Подольский за нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Renault. Во время поверхностной проверки транспортного средства патрульные обнаружили банкомат одного из банков Украины. Объяснить происхождение банкомата или предъявить документы на него водитель автомобиля не смог", – говорится в сообщении.

На место остановки транспортного средства патрульные полицейские вызвали следователей, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассету с деньгами. Взрыв прогремел сегодня ночью около 03:00 в поселке Рогань на улице Культуры. Как выяснилось, неизвестные подорвали его с использованием неизвестного вещества. На данный момент правоохранители разыскивают причастных к ограблению и взрыву.

Ранее в пригороде Днепра в ночь на 17 мая взорвали банкомат, расположенный в одном из магазинов поселка Подгородное. Злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.

Также мы писали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.

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