В Житомирской области ребенок попал в реанимацию: родители сутки скрывали ожоги

Родители не спешили обращаться к врачам, пока малышу не стало значительно хуже

В Коростене ребенок получил ожоги, перевернув на себя банку с кипятком / Фото: Нацполиция

В Житомирской области четырехлетний ребенок из Коростеня оказался в реанимации после того, как перевернул на себя банку с кипятком, а его родители не стали сразу же обращаться к врачам, пока состояние малыша значительно не ухудшилось.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о том, что в больницу попал мальчик с ожогами лица, шеи и груди, поступило от местных врачей. Было открыто уголовное производство.

"Ребенок получил травмы по месту проживания в одном из домов Коростеня. Вечером 25 октября малыш, играя, случайно опрокинул на себя стеклянную банку с кипятком, которая стояла на холодильнике", – говорится в сообщении.

Копы выяснили, что, кроме пострадавшего ребенка, в семье воспитываются еще двое братьев – 2017 и 2018 годов рождения. О них заботятся 30-летний отец и 25-летняя мать, состоящие в гражданском браке.

"В результате инцидента мальчик получил термические ожоги, однако за медицинской помощью, необходимой ребенку, родители обратились только через сутки, когда состояние малыша значительно ухудшилось", – подчеркнули стражи порядка.

"При госпитализации у мальчика предварительно диагностированы тяжелые ожоги и шок. Мы начали уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по присмотру за ребенком. Семья находилась под сопровождением социальных служб. Сейчас с ней работают ювенальные инспекторы полиции", – рассказал начальник Коростенского отдела полиции Михаил Старовойт.

Санкция статьи, по которой открыло уголовное производство, предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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