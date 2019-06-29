В Житомирской области шестилетняя девочка подстрелила подружку из винтовки
10-летняя девочка получила ранение
В Житомирской полицейские выясняют обстоятельства ранения из пневматического оружия 10-летней девочки.
Как сообщили в пресс-службе полиции региона, инцидент произошел вечером 28 июня в поселке Черняхов. Выяснилось, 6-летняя и 10-летняя девочки нашли в соседском дворе пневматическую винтовку. Игры с оружием закончились печально: старшая из подружек получила пулевое ранение в плечо.
По словам хозяина двора, он использовал винтовку для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие было заряженным. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.
"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что выяснение всех обстоятельств продолжается.
Напомним, не так давно в Николаеве в больнице от огнестрельного ранения умер 14-летний мальчик, по предварительным данным, который случайно выстрелил себе в живот из отцовского дробовика, найденного дома.
Страшная трагедия в результате неосторожного обращения с оружием произошла также на Волыни, где подросток из охотничьего ружья случайно выстрелил в голову 16-летнему односельчанину.
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