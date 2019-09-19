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В Житомирской области столкнулись два грузовика: один из водителей в реанимации

19 сентября, 14:10

Жуткое ДТП произошло на трассе Киев – Чоп

В Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло в ночь на 19 сентября на трассе Киев-Чоп. Около полуночи 54-летний водитель грузовика Scania R420, который ехал в направлении Киева, не справился с управлением и въехал в Renault Magnum 440. Как выяснилось, водитель последнего авто припарковал грузовик на обочине дороги с выступлением на проезжую часть и включенным аварийным сигналом. Причиной остановки стало поврежденное колесо грузовика. Из-за сильного удара Scania R420 перевернулась и загорелась.

В результате ДТП пострадал водитель вспыхнувшего грузовика. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

"Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства. Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП грузовики реанимация столкновение Киев - Чоп житомирская область пострадавший

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