В Житомирской области убит ветеран АТО: копы раскрыли подробности

Сегодня, 13:26

Подозреваемым в убийстве ветерана АТО оказался его собственный отец

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту убийства бывшего участника антитеррористической операции на Донбассе, которое произошло 9 мая в городе Коростень. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Во время расследования выяснилось, что смертельные удары ножом бывшему военному нанес его 61-летний отец во время конфликта. От полученных ранений ветеран скончался.

В свою очередь, отца ветерана АТО задерживать не стали, поскольку он признал свою вину и никуда не сбегал. Также известно, что погибший после возвращения из зоны АТО сильно злоупотреблял спиртным. Расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, ранее в Чернигове хрупкая женщина остановила уличного грабителя, который вырвал сумочку из рук девушки и пытался сбежать. Случайная свидетельница нападения догнала вора, задержала его и передала полиции.

Ранее в Харьковской области жестоко убили женщину. Мужчина избивал свою жертву всем, что попадалось ему под руку. Также в Харькове мужчины перепутали квартиры и во время ограбления убили старушку. Теперь им грозит пожизненное заключение.
убийство, житомирская область, коростень, ветеран АТО
Источник:

"Сегодня"

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