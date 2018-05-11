В Житомирской области убит ветеран АТО: копы раскрыли подробности

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту убийства бывшего участника антитеррористической операции на Донбассе, которое произошло 9 мая в городе Коростень. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Во время расследования выяснилось, что смертельные удары ножом бывшему военному нанес его 61-летний отец во время конфликта. От полученных ранений ветеран скончался.

В свою очередь, отца ветерана АТО задерживать не стали, поскольку он признал свою вину и никуда не сбегал. Также известно, что погибший после возвращения из зоны АТО сильно злоупотреблял спиртным. Расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, ранее в Чернигове хрупкая женщина остановила уличного грабителя, который вырвал сумочку из рук девушки и пытался сбежать. Случайная свидетельница нападения догнала вора, задержала его и передала полиции.

Ранее в Харьковской области жестоко убили женщину. Мужчина избивал свою жертву всем, что попадалось ему под руку. Также в Харькове мужчины перепутали квартиры и во время ограбления убили старушку. Теперь им грозит пожизненное заключение.