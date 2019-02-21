В Житомирской области учительница избила младшеклассника
Женщина ударила второклассника, который пытался поднять упавшую ручку
В Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса – женщина предстанет перед судом.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения побоев школьнику учителем в городе Малин было завершено и передано в суд.
Женщине инкриминируют обвинение по статье "Умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений". В ходе расследования было установлено, что учительница иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанесла побои ученику.
"Причиной, которая так разозлила 61-летнего педагога, стало поведение ученика: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Недолго думая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.
Также мы писали о том, как в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, начал по ним стрелять.
А перед этим в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.
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