В Житомирской области учительница избила младшеклассника

Женщина ударила второклассника, который пытался поднять упавшую ручку

Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Житомирской области учительница избила младшеклассника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/12a/90c/5c612a90c8918.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/12a/90c/5c612a90c8918.jpg 2019-02-21T14:01:00+02:00 Другие регионы Женщина ударила второклассника, который пытался поднять упавшую ручку

В Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса – женщина предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения побоев школьнику учителем в городе Малин было завершено и передано в суд.

Женщине инкриминируют обвинение по статье "Умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений". В ходе расследования было установлено, что учительница иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанесла побои ученику.

"Причиной, которая так разозлила 61-летнего педагога, стало поведение ученика: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Недолго думая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.

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А перед этим в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

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