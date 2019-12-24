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Валялись на асфальте: в Кременчуге школьницы напились до потери сознания

24 декабря, 17:42

Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии

В Кременчуге две школьницы напились до потери сознания и попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Патрульная полиция Кременчуга.

"Около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы патрульной полиции заметили, как прямо посреди дороги двое неизвестных девушек лежат без сознания. Полицейские оказали им домедицинскую помощь и вызвали скорую", – рассказали правоохранители.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что девочкам по 13 лет. Изначально они предположили, что школьницы находятся под действием наркотических веществ.

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Предварительный диагноз, который девочкам поставили в больнице, – алкогольная интоксикация. К медикам они попали в тяжелом состоянии, однако на данный момент из жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители разыскивают родителей девочек и напоминают, что неисполнение родительских обязанностей карается штрафом. Также в полиции устанавливают, где подростки приобрели алкоголь, ведь в Украине продавать спиртное разрешено только лицам, достигшим 18 лет.

Как сообщал сайт "Сегодня", 86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины – курили хотя бы раз в жизни. Об этом свидетельствуют результаты "Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), проведенного в 2019-м году.

Также сообщалось, что в Николаеве 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

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